科大職員網路買種子 大樓密室種出「大麻森林」

大樓密室種植大麻，彷彿置身於大麻樹森林。（記者蔡清華翻攝）

2017-09-15 11:31

〔記者蔡清華／高雄報導〕楠梓警分局今天宣布偵破一起大樓密室種植大麻案，大麻樹每株高度均有80～90多公分以上，每株大麻樹又已分枝12～15株不等，彷彿置身於大麻樹森林，涉嫌栽種的陳嫌，為1所私立科大職員，從網路購買種子，自行研究培育，被依毒品危害防制條例移送法辦。

警方接獲線報，33歲的陳男，租屋於高雄市前鎮區中華五路一處大樓，室內種植大量大麻樹，14日持搜索票，俟陳嫌出門之際當場逮捕，並進入屋內查獲活體大麻樹5株、大麻葉烘乾成品300公克、燈具、燈泡、架子、澆水器、溫度計、肥料、風扇、除濕機、電源開關計時器等贓證物。

陳嫌於大樓室內密闢農場，種植大麻加上現場的植栽設備，空氣中有一股特殊濃厚的青草味，彷彿置身於大麻樹森林。

警方調查，有碩士學位的陳男，擔任南部某科大職員，還做畫作修復等工作，但所得無法滿足生活所需，入不敷出，在網路上蒐尋種植大麻的知識與技術後，在國外網站向不知名的人士購買大麻種子，經過多次試驗後終於成功培育。

前幾天試用過自製烘乾的大麻葉捲菸，最近剛準備大量收成就遭警方查獲，依違反毒品危害防制條例（製造毒品-初認第二級毒品工廠）罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，大麻國內屬第二級毒品，有製造或販賣行為最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1000萬以下罰金，單純施用則處3年以下有期徒刑。

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