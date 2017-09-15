​吸毒「蓋不好」 藥癮發作警局打滾「唉唉叫」

2017-09-15 11:21

〔記者黃建華／高雄報導〕「什麼？我騎的機車是協尋機車？」

一名吳姓毒蟲向友人借來機車騎乘，今天凌晨卻被保大發現是鳳山警分局通報「涉案」協尋的機車，立刻攔下吳男盤問，吳男辯稱，「很久沒碰毒品了！」卻被警方當場發現機車置物箱就有一包海洛因被逮；更扯的是，吳男在警方問訊時毒癮突然發作，痛苦得倒地哀哀叫，警方看了感嘆，「毒品真的害人不淺。」

今（15）日凌晨3時許，保大黎明中隊小隊長朱育徵等2人巡邏時，在鳳山區大東一路上，發現一名男子騎乘一部涉及竊案「通報協尋」的機車，立刻攔下吳男盤問。

一開始吳男對員警盤查十分配合，但被問及是否有毒品前科時，吳男瞪大雙眼並表示，「已經戒掉很久沒有再繼續使用了」，話才剛說完，就遭警方在置物箱內查獲1小包海洛因0.6公克及注射針筒1支，吳男當場啞口無言。

警方調查，吳嫌（38歲、有竊盜、搶奪、贓物、毒品等前科）所騎乘機車為友人所有，因該機車涉及多起竊盜案，才遭鳳山警分局發布涉案「協尋機車」，經聯絡鳳山警分局才知吳男已到案說明。

不過，吳嫌在警局製作持有海洛因毒品筆錄時，因毒癮發作倒在地上痛苦哀嚎，警方看了忍不住感嘆，「毒品真的害人不淺！」訊後依違反毒品危害防制條例，將吳男移送高雄地檢署偵辦。

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