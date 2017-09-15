涉侵佔中影3.7億元 蔡正元開延押庭

國民黨前政策會執行長蔡正元涉侵吞中影減資款遭收押，台北地方法院今天（15日）召開延押庭，蔡正元在法警的戒護下雙手合十出庭。（記者黃耀徵攝）

2017-09-15 11:14

〔記者張文川／台北報導〕前立委、國民黨前政策會執行長蔡正元，涉嫌在擔任中影公司董事長期間，侵占中影減資款3.7億元，台北地院7月18日深夜裁定羈押禁見2個月，押期即將屆滿，北檢日前聲請延押，台北地院今提訊蔡正元，召開延押庭。

蔡正元下囚車時，再次依往例朝媒體鏡頭，雙掌合十、彎腰鞠躬呈膜拜貌，走在他後面、準備聆聽宣判的「學生共諜」周泓旭，見到蔡正元這突如其來的逗趣舉動，也忍不住微微一笑。

法定延押期限是2個月，若北院裁定延押、且蔡抗告失敗，那麼蔡正元將會在看守所內度過中秋節，而他懷有身孕的妻子洪菱霙，預產期在11月，蔡正元能否趕上陪產、看著小孩出世，則要視檢方偵查進度而定，尚在未定之天。

北院7月18日的首次裁押理由指出，蔡正元涉侵占的資金，部分匯往他在香港的私人帳戶，另有部分款項流向不明，有逃亡海外的能力，蔡正元共匯至香港1.3億餘元，流向不明資金的金額也有7500萬元。

蔡正元當時庭訊時否認犯罪，答辯稱此為政治迫害案件，且妻子即將臨盆，羈押他是剝奪他當父親的人權。

今年7月17日，北檢發動搜索，約談蔡正元、蔡妻洪菱霙、岳父洪信行等人；蔡正元被聲押禁見獲准，檢方諭令洪菱霙300萬元交保，限制出境、出海及住居，洪信行獲請回。