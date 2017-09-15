80歲老色狼誘拐8歲女童 強制猥褻判刑3年2月

2017-09-15 11:08

［記者楊政郡／台中報導］成姓80歲老翁在霧峰區某宮廟前廣場，看一名8歲女童在學騎腳踏車，竟起色心，刻意過去攙扶，然後以教她騎腳踏車為由，帶到偏避角落後脫掉女童褲子撫摸下體，得逞後又把女童帶回廣場，女童母親正在找人，立即詢問女童後得知上情，成姓老翁竟拔腿就跑，被聞訊路人協助攔下報警處理，台中地院依妨害性自主判3年2月徒刑。

判決書指出，成姓老翁（案發時79歲，現已滿80歲）106年1月2日下午4時，在台中市霧峰區某宮廟廣場，見年僅8歲女童在廣場騎腳踏車，年幼可欺，竟起色心，假借教導騎乘腳踏車，攙扶女童，還騙稱要告訴她秘密，將女童帶往該宮廟陰暗角落處，伸手脫掉女童褲子，撫摸陰部，強制猥褻1次得逞後，隨即將女童帶回廣場。

女童指稱，被告摸她時，她嚇到了、嚇傻了、害怕、沒辦法說話、不會說話。回到廣場時，女童母親正在找人，見狀直覺有異出言詢問，女童說「他摸我」，告知上情。女童母親隨即追趕成姓老翁，成姓老翁一看事跡敗露，竟拔腿想跑，林姓路人見狀幫忙攔下並報警處理。

成姓老翁事後積極要與對方和解，表示他會反省，但女童母親堅持不和解，必須給他教訓，她說女童自從發生此事後，晚上經常作噩夢睡不著，影響到她的學習，不願與他和解，希望重判他。