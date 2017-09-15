首宗中國學生共諜案 周泓旭判刑1年2月

政治大學企業管理研究所畢業生周泓旭涉嫌接受中國高層指示，來台發展共諜組織，台北地方法院今天宣判，依違反國家安全法判處周男1年2月。（記者黃耀徵攝）

2017-09-15 11:33

［記者張文川／台北報導］台北地方法院審理首宗中國學生共諜案，政治大學企業管理研究所畢業生周泓旭，被控受中方指示來台發展共諜組織，試圖吸收我外交部年輕官員赴日本交付外交機密資料未遂；全案今天宣判，依違反國家安全法判處周男1年2月，可上訴。審判長判後諭知解除周泓旭的禁見，但仍羈押。

周男涉犯的國家安全法第2-1條「為敵發展組織罪」規定，為外國或大陸地區公務機構或其委託的民間團體，刺探、蒐集、交付、傳遞公務秘密資料，或發展組織，可處5年以下有期徒刑，可併科罰金100萬元以下，自首者可免除其刑，偵查或審判中自白可減刑。

29歲周泓旭來自中國遼寧省本溪市，2009年就讀浙江大學時就曾來台於淡江大學擔任交換學生數月，2012年9月進入政大企研所攻讀碩士，去年7月畢業。

檢調接獲檢舉，指周泓旭利用學生身分掩護，以求學名義來台伺機發展共諜組織，向多個公務機關、學校刺探公務機密，取得碩士學位後，去年8月返回中國，繼續鎖定求學時認識的一位外交部年輕官員，透過「微信」通訊軟體隔海頻問他加入「組織」的意願，欲策反他赴日交付機密外交資料，酬勞是免費赴日旅遊，以及尚未出價的美金金額。

今年2月，周泓旭再以「台灣詠銘國際公司」董事身分申請來台，2月19日入台親自與該位官員洽談，但官員愈聊愈覺得不對勁，向上通報檢舉。

今年3月9日，台北地檢署指揮調查局國安站，搜索周男位於台北的租屋處，查扣其手機、筆電、過濾通聯紀錄，並逮捕周男到案，檢方訊後認為周男涉嫌重大，供詞避重就輕，向北院聲請羈押禁見獲准，7月6日提起公訴。

全案移審北院後，法官仍認周男租屋而居，住所不定，有逃亡之虞，諭令羈押迄今。因事涉國家安全與外交機密，全案採不公開審理，由於周認罪，因此僅2個多月即審結宣判。