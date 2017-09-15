宅男網學植栽技術 天臺種出「麻」煩來

2017-09-15 10:55

〔記者黃建華／高雄報導〕彰化縣溪湖鎮一名林姓宅男，從友人處取得大麻種子，因好奇竟上網習得種植與加工技術，在住處天臺種起大麻，高市警方獲報蒐證2個多月，昨會同刑事局南打、彰化縣警方，於林男住處查獲大麻植株7株、乾燥大麻1株、培養土、肥料等證物，林男供稱，「純粹是好奇想種來自己吸食」，遭警方依毒品危害防制條例送辦。

高市刑大隊偵四隊、刑事局偵八大隊偵二隊及彰化縣芳苑警分局接獲線報，有一綽號「阿偉」男子，涉嫌在彰化縣溪湖鎮非法栽種大麻，專案小組蒐證2個半月之餘，發現「阿偉」係從網路學習種植大麻技術，透過朋友介紹管道取得大麻種子進行栽種，即報請彰化地檢署孝股檢察官林子翔指揮偵辦。

專案小組蒐證期間發現，阿偉於今年7月中旬至今，平時除正常工作外，幾乎都宅在家中上網，偶爾前往五金行及花店等地購買東西後，隨即奔回家中，專案小組昨日見機成熟，即向彰化地院聲請搜索票進行查緝，當場在林嫌（29歲）溪湖鎮住處的天臺查扣大麻植株7株、乾燥大麻1株、吹風機1台、剪刀1把、澆水杯1個、水管1條、培養土2包、肥料1包、手機等證物。

林嫌坦承種植大麻，供稱因好奇，從網路上學習知識後嘗試植栽大麻，歷經2次才植栽成功，打算收成後供自己吸食之用，及滿足栽種過程之成就感，對於一時玩過頭感到後懊悔不已，全案除依毒品危害防制條例罪嫌，移送彰化地檢署偵辦外，將續追查林嫌之大麻種子來源及毒品流向，以杜絕不法。

警方呼籲，勿因一時興起或犯罪之意，從網路習得犯罪之知識與技能，進而觸犯法律，得不償失，本案所查扣之大麻是第二級毒品，持有大麻種子、栽種或施用等是違法行為，且吸食大麻會產生被害妄想、錯覺、幻覺、焦慮、睡眠障礙等戒斷症狀，同時會造成記憶、學習與認知及生殖力減退等危害，呼籲民眾遠離毒品。

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