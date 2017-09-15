涉詐銀行領回5千萬 國瑞董座、前法官起訴

林博文（中）（資料照，記者錢利忠攝）

2017-09-15 10:13

〔記者謝君臨／台北報導〕檢調偵辦和旺炒股案外案，發現和旺案爆發後，國瑞集團董事長林博文擔心支票跳票，血本無歸，涉嫌接受曾任法官的律師黃心賢指導，利用舅舅、司機擔任人頭，報案誆稱支票遺失，申請40多張支票掛失止付，再向法院聲請公示催告及除權判決，向銀行領回5000多萬，涉嫌誣告、詐欺；台北地檢署今起訴林博文、黃心賢、黃冠證、楊宗展、李文清5人。

黃心賢畢業於東吳大學法律系，司法官學院30期結業，民國81年至96年曾任嘉義、桃園、士林地方法院法官，主要審理少年及家事法庭案件，10年前改行當律師，現為建源法律事務所所長，還曾替國民黨前政策會執行長蔡正元處理多起中影案官司，他因案此案被檢方諭令百萬交保，法界人士聞訊頗為震驚。

檢調偵辦和旺案，發現和旺聯合實業前董事長劉永祥因在澳門欠下賭債，竟掏空公款5億元、盜開和旺支票7億6000多萬元作為私人債務擔保，且僅收5億多元訂金，就將市價30億元土地轉手給金主陳聰明等人，造成和旺損失近50億元，最終跳票下櫃。

劉永祥當時也與美商Cordish合作渡假村事業，擴張事業版圖，使股價原本每股18元多飆漲至歷史新高74元，卻又宣告未與Cordish合作，使股價暴跌，不但出現違約交割情況，甚至跳票1億4000多萬元，害許多散戶遭坑殺面臨破產；高等法院今年1月判劉10年半，並宣告沒收1億元不法所得；可上訴。

檢調在偵辦和旺案期間，另發現劉永祥曾廣邀政商人士參與互助會籌資炒股，而林博文也是其會腳之一；和旺案爆發後，林擔心會款支票跳票，涉嫌在律師黃心賢的指導之下，於104年6月至9月間，利用舅舅、司機擔任人頭，報警謊稱支票遺失，申請40多張支票（每張500萬元）掛失止付，再向法院提起民事訴訟聲請公示催告及除權判決，陸續向銀行領回5000多萬，涉誣告、詐欺等罪。

今年6月，檢調發動第一波行動，兵分5路搜索，並以被告身分約談林博文、林的舅舅李文清，以及黃姓司機等3人，訊後諭令林百萬交保，黃、李則分獲10萬元交保、限制住居，今年7月再展開第二波搜索、約談，訊後依涉犯誣告等罪諭令黃心賢百萬交保。

林博文日前受訪時，強調他沒有騙銀行錢，銀行裡的錢都是他的，他因為相信朋友，參加200億元的合會，沒想到加害人都沒事，自己反而被列為嫌疑人，「他才是最大的受害者」，呼籲檢調儘速查明，還他清白。