游泳後得皮膚炎 求償不成反被判刑

2017-09-15 10:16

［記者楊政郡／台中報導］許姓女子106年5月到台中北屯區「富美游泳池」游泳，第一天感覺皮膚癢癢的，第二天更嚴重，到了晚上竟在網路上擷取兩張他人雙腿罹患丘疹狀甚恐怖照片，貼在該游泳池臉書，寫上「這是我在你們游泳池受到的皮膚炎，醫師說是氯或清潔劑放太多造成過敏」，自己都還未就醫確診，就急著展開攻擊，游泳池提告，許女被依妨害名譽判處拘役30日。

判決書指出，35歲許女今年5月6、7日天氣炎熱，到台中市北屯區富美游泳池玩水，8日凌晨零時許上該游泳池臉書網頁，把她擷取兩張他人雙腿罹患丘疹狀甚恐怖照片，然後加上文字說明「這是我在你們游泳池受到的皮膚炎，醫師說是氯或清潔劑放太多造成過敏」張貼上去，讓不特定消費者都能看見，又以不同暱稱也上網呼應上述說法，「一顆星都不如、濃濃的消毒水讓人感到不舒服，造成皮膚搔癢難耐」等。

許女坦承有上網張貼，但否認有誹謗罪嫌，她說第一天游完就覺得皮膚有點癢，第二天游完後更嚴重，業者都不關心消費者，沒有真心要處理。

法官發現，許女提供的「事後」就診紀錄，確實記載「病人游泳過後，出現上述症狀」、「皮膚炎、全身」，但第一句是醫生從病人口中問診而來，第二句是如何造成皮膚炎，並沒有其他照片或佐證，無法證明與游泳池有關。

許女在未就醫確診前，就拿假照片，上網以文字指摘該游泳池過失，如果第二天自己的症狀很嚴重，即使沒就醫，以「自拍」方式也可佐證自己的說法，但許女卻去擷取網路照片，明顯造假，審酌被告已向當事人道歉，但雙方未和解，許女有前科構成累犯，判處拘役30日。