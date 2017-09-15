生日開趴遭輪姦 事後她跟禮物泰迪熊一起被丟路邊

2017-09-15 00:02

〔記者王捷／台南報導〕小琪（化名）去年生日經歷一場輪姦惡夢，她跟朋友到KTV開趴慶祝，拿到1隻1公尺高的大泰迪熊當生日禮物，酒醉後，陳姓與蔡姓友人認為，泰迪熊太大不方便，提議開車載她返家，途中小琪下車嘔吐，豈料在嘔吐間被蔡、陳2人輪姦，還迫小琪口交，她無法反抗，最後被丟在住家附近，她抱著泰迪熊返家才淚崩報案，最後陳、蔡2人被依強制性交罪，分別判處3年7個月、7年徒刑。

去年1月間，小琪提早慶祝生日，邀請蔡男、陳男以及另外2名朋友，到KTV開趴慶祝，拿到1隻100多公分的泰迪熊很開心，直到慶祝到凌晨2時許，才因為酒醉決定返家，這時蔡男提議，可以開車載小琪與陳男及另一名友人回家。

沒想到將友人送回家後，小琪表示酒醉想吐，要求蔡男停車，豈料蔡男向陳男使了眼色，暗示要與陳男一起強暴小琪，當時小琪正在嘔吐，陳男也不管小琪虛弱，就將小琪拖進後座硬上，小琪用腳踢反抗，但奈何不了陳男，只能任憑擺佈。

小琪被強暴期間，胞妹打電話來想問小琪是否到家，當時小琪抓起電話想接聽，卻被在駕駛座觀看的蔡男搶走，將電話轉到靜音繼續對小琪伸出狼爪，陳男射精後，還交棒給蔡男說「換你了」，並催促蔡男快一點，在一旁等待。

蔡男不顧小琪嘴裡穢物，逼迫小琪口交，再強暴小琪，2人對小琪輪姦後，幫小琪穿好衣服將滿身狼狽的小琪跟生日禮物大泰迪熊丟在路邊，小琪抱著泰迪熊回家，直到返家後才淚崩報案。

不過辯護人指出，小琪被迫口交時，只要緊閉嘴巴，或大力一咬就可以逃脫，卻任由擺布，可見小琪泥醉程度非達不能抵抗，而遭受侵害的記憶，是否能記憶如此清晰，實令人懷疑。但法官不採信，一審時蔡男、陳男2人都被判3年多徒刑，但是2人不服以小琪記憶狀況等理由上訴，二審改重判，蔡男判7年徒刑、陳男則判3年7個月徒刑，出獄後還要監護1年。

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