9/14 威力彩、今彩539頭獎 均摃龜

2017-09-14 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月14日）開獎的第106000074期威力彩，頭獎摃龜；第106000220期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000074期威力彩中獎號碼為：「第1區：05、13、22、25、26、31，第2區：05。」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共3注獲得，每注可得15萬元；肆獎共17注獲得，每注可得2萬元；伍獎共183注獲得，每注可得4000元；陸獎共1133注獲得，每注可得800元；柒獎共2487注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬3057注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬5035注獲得，每注可得100元；普獎共2萬8677注獲得，每注可得100元。

第106000074期38樂合彩中獎號碼為「05、13、22、25、26、31」，五合摃龜；四合共2注中獎，每注可得6萬7500元；三合共77注中獎，每注可得5750元；二合共1466注中獎，每注可得750元。

第106000220期今彩539中獎號碼為「16、17、21、30、32」，頭獎摃龜；貳獎共136注中獎，每注可得2萬元；參獎共5692注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5765注中獎，每注可得50元。

第106000220期39樂合彩中獎號碼為「16、17、21、30、32」，四合摃龜；三合共154注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6454注中獎，每注可得1125元。

第106000220期3星彩中獎號碼為「845」，正彩共15注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000220期4星彩中獎號碼為「8915」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見