夜市倒車撞死女童 兩嫌火爆互咬卸責

2017-09-14 20:06

〔記者楊國文／台北報導〕女毒蟲丁易津去年駕車載遭通緝男子劉芊輝及陳姓友人，行經桃園一處夜市遭警攔查，竟倒車逃逸撞死替媽媽收攤的7歲女童，一審重判丁女、劉男各16年、9年重刑，高等法院今提訊2人，庭訊火藥味十足，丁女辯稱是因劉男說他是通緝犯，叫她趕快跑，才會倒車撞死女童，但劉男直指丁女說詞不實，否認指示丁女趕快跑，並聲請傳訊在場的陳姓友人作證；下次庭訊訂10月31日。

傍晚庭畢後，丁女、劉男均被還押，劉男重覆對本報記者說「判刑太重了」，隨即步上囚車返回看守所。

檢方指控，去年4月28日下午4時許，丁易津（23歲）無照駕車，搭載通緝犯劉芊輝（23歲）及陳姓男子，行經桃園夜市北埔路和中正路口時，遭桃園市警局保安大隊員警攔檢。

丁女與劉嫌擔心車上有剛買來的Ｋ他命，且劉男被通緝中，劉男不想被關，對丁女大叫「我是通緝犯，不要停車！」丁女慌張，重踩油門高速倒車逃逸。

當時7歲賴姓女童下課到夜市幫忙媽媽收攤掃地，丁女倒車時先撞毀攤架，再輾過女童頭部導致她當場死亡，賴母也遭波及受傷，丁女明知已經撞倒母女，卻仍加速逃離現場，隔天凌晨及5月12日，警方分別將丁、劉2人緝捕到案。檢方訊後，依殺人等罪起訴丁女、劉男。

今年4月，桃園地院以對兒童故意殺人罪重判丁女16年、褫奪公權7年，劉芊輝涉對兒童傷害致死罪判9年、褫奪公權4年。丁女兩人、檢方均不服判決，上訴高等法院。

高院今提訊丁女、劉男，丁女辯稱，因劉男說他被通緝中，指示她趕快跑，才會重踩油門倒車逃逸，她指當時只是單純的倒車逃逸行為，不認識，也不知道女童在場，而且女童個子小，根本看不到她，才會將她撞傷不治，頂多是過失致死犯行，絕非殺人。

劉男則駁斥丁女說詞不實，指丁女案發前已知道他是通緝犯，決定倒車逃逸的是丁女，他並未指示叫丁女趕快倒車逃逸。劉男並當庭聲請傳喚當時也有在車內的陳姓友人，釐清他並未指示丁女重油門逃逸。