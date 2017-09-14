愛犬看醫生被炸死 飼主求償35萬僅獲賠5000

2017-09-14 18:55

［記者黃捷／台北報導］葉姓女飼主帶西施犬「葉小妹」至動物醫院看診，未料院方使用高壓氧氣艙治療時，機器突然爆炸，「葉小妹」當場死亡。葉女悲痛欲絕，求償購買、火化費用及精神慰撫金共35萬5000元，但她提不出購買證明，且法律上寵物為財物，難以作為精神賠償依據，葉女最後僅獲賠火化費5000元。

判決指出，中原動物醫院為提供更佳醫療品質，2015年9月向全民生物科技公司，以60萬元購買日商製造發售的「小動物健康高壓氧氣艙」，機器於當月24日安裝完畢，但隔天首次使用幫「葉小妹」治療時，開機不久加壓艙主體就發生爆炸。

機器內的「葉小妹」不幸身亡，操作機器的獸醫助理也被碎片擊中受傷，治療室的天花板、空調系統、電視機及燈具也嚴重毀損，鄧姓獸醫遂向全民公司求償1萬7600元修繕費、精神賠償10萬，並返還購買費用，獸助求償醫療費1500元、精神賠償20萬，葉女則求償購買費5萬、火化費5000元及精神賠償30萬。

全民公司張姓負責人雖抗辯，機器本身並無瑕疵，因操作不當才會引發爆炸，但法院將機器送北市機械技師公會鑑定，認定可能是異物堵塞住洩壓閥肇事，但因機器未設置氣壓顯示、監控裝置，使用人員並無法得知是否故障。

此外，事發後原廠也寄送謝罪函給鄧男，坦承若洩壓閥堵塞，沒有輔助裝置可幫助排除，且艙內氣壓異常時，機器也不會自動洩氣或停止加壓，將做為未來改善的對策。

士林地院因此認定，該機器欠缺安全裝置，是引發爆炸主因，依據消費者保護法，全民公司應負賠償責任，判鄧男獲賠1萬7600元修繕費，因他未受傷，精神賠償部分遭駁回，獸助獲賠醫療費1500元，精神賠償部分減為1萬元。

葉女部分，因她僅提出火化證明單，只獲賠5000元，5萬元購買費用遭駁回；至於她主張「葉小妹」死已，已侵害她的「其他人格法益」，另求償精神慰撫金30萬，但她無法具體說明舉證，且寵物屬於財物，為可供交易的客體，與一般親人死亡不同（親人並非所有物），也被駁回。