跟男友嘿咻後染菜花 她氣炸卻告輸了

2017-09-14 18:29

〔記者王定傳／新北報導〕留學海外的小玉（化名）與楊姓前男友復合後「嘿咻」，事後驚覺私密處冒出白點及肉冠肉芽，就醫得知感染菜花氣炸，向楊男求償123萬；楊男否認故意傳染，法官調取就醫記錄，未發現楊男曾因感染菜花而就醫，也無其他證據證明曾染菜花，判小玉敗訴。

小玉提訴指出，她與楊男分手後出國留學，104年間，因楊男不斷求復合，她被楊男誠意打動，同年12月間，她回國與親人團聚時，與楊男發生性行為，出國後發現私密處有異，但沒有多想，去年間，楊男跑到國外找她，再度發生性行為，她之後發現楊男生殖器上有與跟她私密處一樣的症狀，一週後，她的私密處竟長出白點及肉冠肉芽，檢查才得知是菜花。

小玉主張，楊男經逼問，坦承曾與友人發生「一夜情」，一再向她道歉；她認為，病毒無法徹底根治，仍會有些許病毒殘留於人體之內，待免疫力下降時即有復發風險，楊男所為造成她心靈巨大痛苦，提出求償。

楊男堅稱，他的生殖器並沒有與小玉一樣的症狀，去年間因小玉突然傳訊辱罵，他為了證明，前往醫院檢驗，但因不熟悉檢驗內容，醫院僅針對梅毒及愛滋病檢測，並未檢測有無菜花，他將結果告知小玉，卻被痛罵推卸責任，他不知如何是好，本身雖未感染性病，只好選擇道歉賠罪，並表示會負責到底。

新北地院法官調取楊男就醫記錄，並未發現他未曾因菜花赴醫，也無其他證據顯示楊有感染，雖楊曾傳訊認錯「是我的錯，我對不起你」、「我會把你治好」，仍無法證明他染菜花；可上訴。