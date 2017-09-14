強冠董座輕生前留下自白書？ 律師、友人未證實

葉文祥躺在急診觀察室病床，身體顯得很虛弱，並以右手遮臉，閉目養神。（記者方志賢攝）

2017-09-14 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕涉嫌販賣黑心油的強冠董事長葉文祥昨天遭重判22年，創下食安案件史上最重刑度紀錄，今上午驚傳喝濃縮清潔劑自殺，有媒體接獲民眾提供一封聲稱是葉文祥親筆所寫的自白書，內容提及他獲悉判決後十分悲觀，並自稱「我必死在牢裡而不能出來」。不過葉文祥的律師及友人都未證實此事。

據了解，葉文祥昨天得知判決消息後，心情鬱卒，獨自離開住家找朋友紓解心情，不料之後竟傳出自殺的訊息。據屏東地檢署指出，昨日宣判後在下午5點多就啟動防逃機制，但警方到葉文祥家中卻沒看到人，相關單位為此展開追蹤，到清晨便接獲葉文祥自殺的消息，所幸在送到高雄長庚醫院救治後並無大礙。

《蘋果日報》報導，有民眾提供一封聲稱是葉文祥親筆所寫的自白書，文中提及他在獲悉昨日的判決後心中十分難過，除自稱「我必死在牢裡而不能出來」，還強調自己不是故意、而是督導不周疏忽過失等。

不過葉文祥的兩位律師並未證實此事，其中律師吳澄潔表示，與葉文祥接觸都是口頭上的聊天，很少看過他寫字；律師王仁聰則是說，「沒經過授權，無法接受採訪」。葉文祥的友人則說，因自白書上沒有簽名，無法確認是否為葉文祥筆跡。

自白書全文如下：

我現在60多歲 20年的徒刑，我必死在牢裡而不能出來

想到這裡更是難過

事情發生後 我盡最大的努力 來處理善後

將所可變賣的財產來處理因管理不善（督導不周）而造成社會的不安

社會責任（如退休金） 遣散費 廠商債務

衛生局5000萬 和各項稅款

又處理下游廠商賠償道歉.和解. 現已和解140多家

包括消費者保護協會的2400萬元. 其餘還在繼續和解中

和賠償完公司和我皆已破產

我不是故意.而是督導不周疏忽過失



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