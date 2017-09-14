遠雄弊案追查政商網絡 北檢傳喚2遠雄採購部副理

2017-09-14 18:00

［記者錢利忠／台北報導］台北地檢署偵辦遠雄集團創辦人趙藤雄所涉新北市土地工程弊案，質疑趙藤雄涉透過新北市議員周勝考擔任白手套行賄政界，為釐清周勝考旗下勝益營造承包遠雄相關建案土方等採購過程，今天下午以證人身分傳喚遠雄採購部邱姓等2名副理，釐清遠雄內部採購執行及決策程序，訊後已請回。

除遠雄所涉新北市土地工程弊案傳喚相關證人外，北檢另偵辦遠雄人壽掏空一案，發現自2007年6月起，趙藤雄涉指示下屬，利用人頭公司掩護遠雄建設承包遠雄人壽相關工程，以顧問費、設計費等名義墊高工程款，涉掏空遠雄人壽上億元，檢方為釐清此部分疑點，今天下午也傳喚相關證人出庭，訊後也已請回。

檢廉發現，勝益營造與遠雄建設合作密切，遠雄曾借給勝益營造4000萬元，勝益也標到遠雄大巨蛋的土方工程，而勝益實際負責人，就是周勝考，不排除周利用議員職權包庇遠雄及自己的公司；此外，檢廉也掌握周不但收賄，還涉嫌替遠雄行賄多名官員、民代。

關於土地弊案部分，檢廉鎖定土城海山煤礦、新莊新亞電器廠房轉住宅用地等兩案，均在民國102年之前涉弊；檢廉發現，遠雄主要行賄的對象，包括周勝考、新北市府城鄉發展局副總工程司海治平、建築師劉演交等3人，且行賄方式、交付手法依層級各不相同，相關細節仍由檢廉釐清中。

檢廉比對涉案公務員的供詞，發現趙藤雄涉行賄官員的手法，包括透過白手套提供自家經營的花蓮遠雄悅來大飯店貴賓住宿券、便宜賣遠雄房子等，檢方認為是不正利益，與公務員職務行使有對價關係。

102年間，趙藤雄為求順利開發新北市土城海山煤礦區土地及完成新店中央段土地變更地目，涉嫌拉攏周勝考，除了讓周勝考旗下的勝益營造承攬遠雄建案，另疑似透過便宜出售遠雄的房子給周當作對價。