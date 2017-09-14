撂人嗆辦「實踐大學無差別擂台賽」 大五生被退學

2017-09-14 17:25

〔記者吳政峰／台北報導〕電影「那些年，我們一起追的女孩」中，男主角在校內舉辦「無差別自由格鬥賽」的橋段成經典一幕，實踐大學真有一名朱姓學生揚言把擂台賽移到學校，結果慘遭勒令退學！

朱男原為實踐大學大五生，已達畢業門檻，前年底上課搶座位，和學弟發生扭打，事後找8名友人入校助陣，還在臉書預告「實踐大學無差別擂台賽」，被校方依「滋生重大事端」勒令退學。朱男向台北高等行政法院提告復學，稱撂人只是要談和解，非聚眾滋事，但法官發現朱的同夥拿防狼噴霧攻擊，令在場學生感到恐慌，退學有理，判朱男敗訴。

104年12月30日，實踐大學財務金融系進修學士班五年級學生朱男上財務管理課，搶坐許姓學弟位子，引發學弟們不滿，雙方互毆濺血，朱男離走前嗆了一句「下禮拜見」！

朱男隨即在臉書預告「下禮拜三晚上7點實踐大學無差別擂台賽」，一星期後，他帶著曹男等7名黑衣人進入學校，堵住教室前後門。

曹男掏出防狼噴霧，朝手持甩棍的陳姓學弟眼睛狂噴，陳生痛苦倒地，其他學生受驚通報教官和警察，北市中山分局大直派出所員警到場壓制8人，帶回警局偵訊。

朱男要求許、陳二學弟掏兩千元和解，否則就要提告，兩人心生畏懼，擔心沒書讀，付錢了事。

校方事後調查，認定朱男符合學生獎懲辦法「聚眾要脅滋生事端」、「危害校園安全，滋生重大事端」要件，情節重大，勒令退學。

朱男主張搶座位被打，才會找朋友到學校談和解，主觀上無滋事意圖，不甘到手的學位飛了，提告要求法官撤回實踐退學處分。

法官勘驗當日光碟，確認朱男有撂人到學校，「聚眾」成立；其他學生被黑衣人團團圍住，陳生還被防狼噴霧攻擊，屬滋生重大事端。

目擊學生證稱「班上同學都很害怕，只能躲在一旁，希望這樣的人可以被退學」、「朱帶朋友來把班上包住，導致班上恐慌，因為他們來打人的」，法官認定朱的行為造成其他同學恐慌，危害校園安全，實踐依校規作出退學處分無誤，駁回朱男告訴，全案可上訴。