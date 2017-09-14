烏龍爆料師逼生吃廚餘 「蘋果」判賠50萬元

2017-09-14 17:11

［記者黃捷／台北報導］「蘋果日報」前年1月報導，新北市私立莊敬高職影視科老師魏群，逼迫學生吃廚餘並讚揚「真男人」，害魏師遭各界撻伐，但因該影片是經設計的「徵友影片」，廚餘桶是新買的道具，盛裝的也是新鮮便當，魏師因此提告。士林地院認定新聞未經合理查證，判「蘋果」賠償50萬，並登報道歉。

魏師提告指出，影片主角陳姓學生2015年1月22日，主動提起想拍攝「徵友影片」，他們與其他同學一同討論規劃，決定準備道具廚餘桶及便當，他也順應陳生要求擔當主持人入鏡，拍攝陳生食用「假廚餘」的影片留念。

他指控「蘋果」未經合理查證，就在同年1月31日的報紙、網站上，刊登「師逼生吃廚餘，讚真男人」、「太誇張鄉民痛斥：他怎麼不自己吃」的報導，傳述不實言論損害他的名譽。

「蘋果」則反駁表示，報導前曾向校方查證，也有傳簡訊給魏師，但未獲回應，同時也徵詢家長協會理事長意見，已盡查證義務；報導內容涉及教育方式，攸關公眾利益，新聞標題屬意見表達範疇，為善意合理評論，並非惡意誹謗。

不過，「蘋果」記者接獲公司交辦的爆料影片後，雖確實親自到莊敬高職求證，但校方人員當時僅回應，「放假期間無法聯絡魏師，等了解清楚後會再處理。」同日傳送簡訊給魏師表示「想請教你的回應」，也的確未收到回覆。

法官認為，現今社會攝影器材普及又便利，社群網路上充斥各式各樣影片，內容或真或假，卻唾手可得，記者更應有所警覺，評估消息可信度，並致力呈現事實真相，「避免使新聞媒體淪為一般欠缺審查機制的網路平台」。

而該篇報導內容描述，「學生在魏群及同學鼓譟下，果真拿起免洗筷，在藍色廚餘桶當中先夾起剩菜…雖未有不悅或抗拒，但表情顯得無奈…」，記者顯然是在描述事實，非單純意見表達，當天核稿的副總編輯也肩負把關工作。

判決指出，記者、副總編輯都有侵害魏師名譽的過失，兩人及「蘋果」應連帶賠償魏師50萬元，並在報紙頭版、「蘋果」網站刊登道歉啟事，並撤除相關新聞，可上訴。