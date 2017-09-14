綁女同事性侵 惡狼竟辯兩情相悅

2017-09-14 16:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子林國賓與女子阿香投宿南投縣民宿，林男卻持繩子綑綁阿香性侵害，導致阿香懷孕產子、與丈夫離異，林男辯稱是兩情相悅，阿香卻拿出林男透過臉書訊息與她的對話，來證明性侵害，對話顯示林男軟硬兼施要求阿香撤告，包括給阿香300萬元，「如果妳那時配合，就不會這樣對妳了（綑綁）」，阿香拒絕撤告，林男惡言相向：「妳也生過小孩了，又不是第一次，裝什麼？」，法院依強制性交罪判處這隻惡狼3年8月徒刑。

判決書指出，林國賓與阿香（化名）各自已婚且育有子女，2人在2012年11月17日投宿南投一家民宿，但並未同住一房，當天晚間林男以送果汁為由，進入阿香房間，拿預先準備好的繩索綑綁阿香，用膠帶貼住嘴巴性侵害得逞，阿香不敢張揚，卻沒想到會懷孕，阿香產子之後，與丈夫離婚。

檢方偵辦時，林男辯稱是兩情相悅，阿香卻拿出林男與她的臉書訊息對話，來證明性侵害屬實，對話顯示，林男願意每月給阿香2萬元，或一次給300萬元，條件是撤銷告訴，他還強調： 「拜託妳去撤告，我女兒不能沒有爸爸養，我不行出事」，「如果妳那時有配合，就不會這樣對妳（綑綁）」，「妳真的很漂亮，我忍不住」。

阿香拒絕撤告，林男改以威脅口吻說，「綁妳也沒有辦法的，妳也生過小孩了，又不是第一次，裝什麼？好好得跟妳說，妳囂張起來了，不撤看妳的照片（裸照）會不會在網路上」，「不撤，就換妳準備被我告，想清楚，我家勢力很大 」。

南投地院審理時，林男辯稱兩情相悅，一審依強制性交罪判他徒刑3年8月，他不服上訴二審，辯稱臉書訊息對話不是他傳送，他的手機早已遺失，台中高分院囑託法務部，透過司法互助協定向美國的臉書公司，取得林男傳訊息的IP網路位址，發現林男從手機上傳相片到臉書的時間與IP位址，與傳訊息的IP相同，時間也相近，手機失竊是謊言，維持3年8月原判，可再上訴。