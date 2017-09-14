交管時間太長了！ 高雄騎士集體怒闖紅燈

高雄機車騎士對交管感到不耐煩，集體闖紅燈向前衝。（圖擷取自「爆料公社」影片）

2017-09-14 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文13日南下高雄參加活動，高雄市警方為配合行程實施交通管制，不過在中山路、五甲三路路口，疑似是管制時間過長，機車騎士集體闖紅燈向前衝，但後來有網友指出，總統車隊並未經過該路段，是交警誤會實施交管。此事被網友放到網路上，引起討論。

網友在臉書社團「爆料公社」上傳一段影片，稱13日中午行經高雄前鎮區中山路、五甲三路路口時，遇到警方實施交通管制，沒想到這一管制就是7分鐘，讓大太陽下的機車騎士紛紛感到不耐。

這名網友表示，「後面的女騎士一邊停車一邊講電話開罵，右邊的阿桑要大家一起按喇叭，帶起整個活動高潮」，「在搖滾區的時間完全沒有空檔，除了太陽很熱，高雄的真性情還是惹人愛」。

從影片可見，在此起彼落喇叭聲後，幾名機車騎士開始趁左右較沒車時開始硬闖，冒險突破交警管制，後方不少機車也被帶動一起往前衝，面對「大軍壓境」，交警最後也只好讓這群騎士通過。

這名網友表示，有另一名網友回覆，負責管制的交警已被懲處了，該員警把該路口當成總統車隊行經路線，所以才實施交管，事實上蔡英文雖到訪高雄，但沒經過該路段，「一切都是誤會」。

對此，網友意見呈現兩極，一方認為交管時間真的太長、「根本擾民，可以用開路的方式，何必一定要擋路」；另一方則認為，「還是要遵守管制」，還有網友說，「員警比較可憐，還要被懲處，他也是在曬太陽啊」。

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