渣男強拍裸照威脅 性侵前女友判刑3年半

2017-09-14 16:09

〔記者王定傳／新北報導〕謝姓男子出獄後，曾雇用鎖匠闖入前女友小美（化名）住處留下恐嚇字條，去年間涉嫌持菜刀逼拍裸照、簽借據，以此威脅小美到飯店強行性侵得逞，新北地院依強制性交罪，判他3年6個月徒刑，可上訴。

據查，有多項竊盜前科的謝男，於去年3月間假釋出獄後，就找上前女友小美要求復合，但小美已有交往對象予以拒絕，不料，同年4月2日，謝男藉口約小美到台北市微風廣場逛街，小美帶著謝男之前送給她的LV鞋，準備返還讓謝男死心。

不料，謝男以小美欠他17萬元，要脅小美返回他的租屋處後，涉嫌持菜刀威脅小美脫衣拍裸照，還逼她簽下170萬元借據，甚至要求口交。

同日晚間，謝男涉嫌以返還裸照、借據等理由，把小美騙到飯店內，強行性侵得逞；不僅如此，小美報案後，4月13日，謝男竟又請鎖匠打開小美家門，跑進她家，在客廳內留下恐嚇字條，上寫著「我得不到大家都不要」、「只要一搬家就有辦法知道不然可以試一下。這把火會不會燒到家人、朋友就看妳而已」等語。

審理時，謝男辯稱當天是小美約他到飯店，發生性行為時，小美沒有拒絕反抗，不過，合議庭認為，小美前後證述大致相符，且小美母親、友人也證實小美遭威脅、案發後身心狀況，謝男友人也說確實曾見到謝男與小美發生爭吵，小美不斷求助，因此依強制性交罪判刑。

判決書另指出，謝男涉嫌持菜刀強拍裸照、逼簽借據，並逼口交部分，涉犯強制性交罪、強制罪、妨害秘密、傷害等罪部分，應由檢方調查偵辦。