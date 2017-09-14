輕生事件疑雲多 警：葉文祥一出院得天天報到

2017-09-14 16:06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕強冠董事長葉文祥今天驚傳喝清潔劑輕生，過程疑雲重重。警方表示，判刑確定已啟動防逃機制，葉出院後就得天天向仁武警分局鳥松分駐所報到。

強冠涉嫌販賣黑心油品，最高法院判處葉文祥22年徒刑，其中5年可易科罰金，副總經理戴啟川處18年，其中4年可易科罰金，強冠公司處罰金1億2千萬元，以上部分判決確定。司法隨即啟動防逃機制，葉文祥、戴啟川同住鳥松區，2人在發監之前，必須每天上午9時、夜間9時向鳥松分駐所報到。

該案曾造成社會喧騰一時，仁武警分局偵查隊昨天傍晚接獲屏東地檢署通知後，隨即會同鳥松分駐所員警分別通知葉、戴2人，員警約6時到達葉文祥位於濱湖路高級住宅區時遭警衛擋駕，由葉的兒子走到警衛室，告知其父已於下午5時「出外散心」。

葉、戴2人今天上午9時將第一次報到，警方8時再度前往訪查，但葉的兒子卻說葉文祥出門後失聯、手機亦已經關機，弔詭的是，員警回到分駐所約10分鐘後，葉的兒子打電話到分駐所，通報葉文祥喝「安麗濃縮洗碟精」自殺，在高雄長庚醫院急診室救治。

警方趕到急診室時，葉妻正在一旁照料葉文祥。仁武警方轉述，家屬表示葉文祥得知判刑結果後相當鬱卒，隨即出外找朋友抒發心情，後來接到友人來電告知輕生訊息，立即趕往並自行將他送往長庚醫院。

葉家沒有對時間、地點等相關細節清楚交代，為何員警登門訪查沒第一時間告知輕生訊息？過程啟人疑竇，警方表示還在釐清當中。戴啟川今天9時許到分駐所報到。