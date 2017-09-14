「神秘好心人」收留失智婦 警接力幫忙找到回家路

2017-09-14 16:01

〔記者王冠仁／台北報導〕一名眼神茫然的婦人，手上拿著「警察幫忙」的信封，在台北市街頭徘徊，員警發現婦人是失智症患者，讀過信封得知，原來有位不具名的民眾，前一日遇到這位簡姓失智婦向他討水喝，民眾好心收留她過夜，但隔日要上班無法繼續照顧，才寫信讓簡帶著，將她到派出所附近找警方求援。

警方表示，萬華分局大理街派出所警員鍾岳宏，日前執行完交通勤務返回派出所前，在台北市西園路、大理街口，發現一名眼神茫然的失智婦人獨自徘徊，她手中還拿著一封寫有「警察幫忙」的信封。

鍾員直覺有異，上前關切，發現婦人有失智症。鍾員讀了信封後，得知這名失智婦姓簡，前一天在路上向一位不具名的台北市民討水喝，該民眾見簡婦衣著髒亂不堪、全身發出惡臭，好心收留她回家過夜並供其吃食與盥洗，還發現簡只能說出自己姓名及居住過的城鎮，其他問題都答不出來。

隔天這位民眾要上班無法繼續照顧簡婦，於是將事發經過與簡的資料寫在信上，在上班前帶簡滯留在大理街派出所附近，希望警方能幫忙找到家人；不過簡婦疑似「又忘了」該民眾交代的「去找警察幫忙」，才會繼續獨自在路上徘徊。

鍾員讀過信後，利用人臉辨識系統、戶役政系統，順利查出簡女資料與家屬電話。原來簡女家住桃園，平時由弟弟照料，但簡女趁弟弟不注意外出閒晃，又不記得回家的路，輾轉流浪到台北。

警方說，簡女弟弟事後趕到將她帶回，十分感謝警方與這位沒在信件上署名的民眾。警方認為，這位好心民眾真的是「為善不欲人知」，才會不在信件上署名，也不直接帶簡婦到派出所。