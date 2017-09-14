香港3學運領袖被改判入獄 北律：司法勿淪打壓人權工具

台北律師公會今聲援3人，呼籲中國、香港政府，應給予公民不服從的行為最大的包容，勿讓司法體系成為打壓人權的工具。 圖為黃之鋒等3名學運領袖。（路透）

2017-09-14 15:52

〔記者張文川／台北報導〕香港學運領袖黃之鋒、羅冠聰及周永康3人，在2014年9月發起重奪「公民廣場」一案，原本一審被判處社會服務令及緩刑，其中2人已服刑完畢，但香港律政司以「罪行極為嚴重」為由申請覆核刑期，香港高等法院日前加重改判3人各6至8月監禁刑罰，並喪失5年內參選議員的資格；台北律師公會今聲援3人，呼籲中國、香港政府，應給予公民不服從的行為最大的包容，勿讓司法體系成為打壓人權的工具。

台北律師公會聲明指出，對此判決深深感到不安，呼籲香港及中國政府，對公民不服從之行為應給予最大包容，勿讓香港司法體系輕易成為打壓人權的工具；也應謹守份際，不應將司法作為達成政治目的的手段，落實真正的司法獨立；香港司法機關也應堅守司法獨立精神，拒絕任何政治權力的掌控與支配。

北律並呼籲中國、香港政府，應以多元包容的態度，正視香港人民追求民主自由的理念及改革呼聲，檢討有違反公民及政治權利國際公約疑慮之公安條例，並充分賦予香港人民能毫無恐懼表達意見的自由及空間，促進民主多元社會的健全發展。

北律指出，北律長期支持並關注人權、民主法治社會發展，多位律師會員在2014年太陽花運動等集會遊行案件中，提供參與的公民諸多法律協助與刑事陪同偵訊、法庭辯護，深刻理解到，人民若喪失言論自由、集會遊行的權利，民主理念將再無永續存在的可能。

聲明指出，在現代法治社會中，保護公民的基本政治人權，本是律師的基本職責之一，公會對於黃之鋒3人被加重處刑的判決深感不安，期盼各界共同聲援黃之鋒等人，支持維護香港的司法獨立。