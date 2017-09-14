險遭仙人跳！男子奪窗跳樓報警 斷腿躲桃花劫

2017-09-14 15:49

［記者洪美秀／新竹報導］新竹縣一對情侶平常無業，竟設計「仙人跳」情節想詐財，結果雙雙吃上官司。楊男（28歲）與陳女（24歲）利用陳女的前男友曾姓男子家境頗優，以陳女當餌，邀約前男友曾男到摩鐵飲酒開房間，沒想到竟陷入色誘情境，結果趁慌亂時奪窗跳樓報警，雖摔斷腿，卻幸運躲過桃色劫。

判決書指出，楊男與陳女是情侶，竟以陳女為餌色誘前男友索賠，曾男起初以陳女有男友為由，拒絕去摩鐵，但陳女不斷勸誘，禁不起陳女色誘，開車到摩鐵相會。

怎知，陳女與楊男裡應外合，陳女假裝請櫃台人員買煙送進摩鐵，但服務人員久未送到，陳女擔心「假戲真做」，便藉口到櫃台拿菸，再通報楊男進房間。

楊男帶著葉男及呂姓少年進入房內後，楊便以「你帶我馬子來開房嘿咻」，要求曾男付錢遮羞遭拒，楊男便作勢打人恐嚇「難道要叫人打你，才會簽嗎?」，曾男見陷入桃花劫，竟趁亂從2樓開窗跳樓逃脫，導致右側小腿骨粉碎性骨折，又因後方有呂姓少年從後面追趕，負傷跑到竹東榮民總醫院求救及報警。

警方獲報逮人，楊男、曾女及同夥少年都坦承犯行，新竹地院法官依夥同少年共同恐嚇取財罪判兩人4個月徒刑，易科罰金12萬元。葉男因累犯遭判刑5個月，易科罰金15萬，呂姓少年遭裁定保護管束。