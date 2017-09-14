只因不爽貼近！伸腿踢倒騎士害命 須賠300萬

2017-09-14 15:20

〔記者楊國文／台北報導〕真是害人害已！桃園男子蔣志峰5年前騎機車上班，後方邱姓機車騎士從蔣的左側超車，蔣不爽邱貼得太近併行，竟伸出左腳踹邱的機車右側，導致邱摔倒在對向車道，被另名林姓機車騎士撞死。蔣辯稱沒伸腳踹車，但監視器畫面拍到他伸腳踢車影像，法官認定他踹車害邱喪命，刑事部分，蔣已被依傷害致死罪判7年6月徒刑定讞，民事部分，高等法院今判蔣須賠償邱男父母共300萬元確定。

此案發生在2012年4月28日上午7時許，當時39歲、任職保全業的蔣男騎機車沿桃園市宏昌六街往泰山街方向行駛，後方邱姓男子欲緊沿道路中線從蔣男左側超車，蔣不爽邱緊鄰併行，感覺邱硬擠他，就在兩車併行時，迅速出腳踢邱男機車右側，邱機車失去重心向左倒在對向車道上，險象環生。

此時，對向林姓機車騎士閃避不及，撞上已倒地的邱男，蔣男未停車查看竟揚長而去，邱送醫後，延至下午2時30分傷重死亡。警方調閱附近監視器畫面，循線找到蔣男，依傷害致死罪將他法辦。

審理時，蔣男否認出腳踹車，但法官勘驗監視器畫面，發現邱男機車失控往對向車道傾斜時，併行的蔣男身體左下方出現一個「長條內黑外黃物體」，延伸到邱男機車右側，接著邱男直接就往左側傾倒向對向車道。

對此，蔣男辯稱「長條內黑外黃物體」可能是邱男當時剎車的車燈拖影，但法官依據監視器畫面及車禍鑑定報告等，認為邱男當時並未剎車，不可能會有剎車的車燈拖影，綜合認定該「長條內黑外黃物體」就是蔣的左腳踹向邱男，造成邱摔倒在對向車道，最後害他被撞死。

刑事部份，最高法院已判蔣男7年6月定讞，已入獄服刑；民事部份，高院認定蔣男過失造成邱喪命，邱的父母遭受白髮人送黑髮人的椎心痛苦，今判蔣須賠償邱的父母共300萬元確定。