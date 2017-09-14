獨家》三重學童上學路淪吸毒熱點 窄巷驚見逾10支針頭

2017-09-14 14:57

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重正義國小後門鄰近許多街友聚集的信義公園，在學童上學必經的小巷弄內卻驚見滿地毒品針頭，當地住了20多年的居民表示，街友長期不分時段在巷子內施打毒品，轄區員警定時巡邏，也逮捕不少毒蟲，但因該巷隱密，還是有人會躲在巷內吸毒，還曾遇過有剛施打完毒品的男子精神恍惚，猛拍住家大門，嚇得居民利用機車擋住巷弄，自力救濟以免毒品人口危害住家安全。

本月7日，三重信義公園發生街友命案，37歲的蔡姓街友常在公園內喝得爛醉，酒後便藉機毆打54歲的黃姓街友，7日下午，積怨已久的黃男持水果刀猛刺蔡男4刀，劃傷蔡男右腿大動脈，當場血流如注，送醫後不治身亡，警方調查後5小時內逮捕黃姓兇嫌。但附近民眾指出，信義公園常有街友聚集飲酒，酒後卻常躲在通往正義國小後門的信義西街1巷19弄底吸毒，擔憂成為治安死角。

該窄巷近15公尺，寬度僅容1人通過，卻在地面上發現超過10支使用過的針筒、生理食鹽水包裝，而該窄巷能通往主要幹道及正義國小後門，是附近居民、學童必經的捷徑，卻淪為毒品人口犯罪的聚集地；附近居民表示，20年前就有街友會躲在窄巷中吸毒，以往針筒數量更多，毒蟲連早上也毫不避諱，坐在巷內施打毒品，員警積極巡邏後才減少，但毒蟲被逮後又隨即被釋放，無法根除毒蟲聚集在巷內吸毒行為。

三重警方表示，許多街友以信義公園為家，不顧社會局及警方勸離，因此將信義公園設立為治安熱點，要求轄區員警加強巡邏，而今年初統計至8月，已在信義公園附近查獲21件毒品案，也會加強勤務，盼能還給居民安全的居住環境。

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