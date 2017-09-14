上高鐵才發現機車鑰匙忘了拔 女大生求警幫忙

2017-09-14 14:52

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市一名20歲黃姓女大學生，日前趕搭高鐵北上打工，匆忙間忘了拔機車鑰匙，直到車子到台北才發現，由於機車是她剛花了8萬元購買，非常擔心不見，情急之下打110報案請求警方協助，但由於黃女無法指出機車的確切位置，讓員警在大片機車車海中尋覓，最後終於找到機車，並先牽回派出所保管。

烏日警分局三和派出所警員莊勝安，10日中午接到黃女報案，表示機車停放在高鐵停車場後坐高鐵去台北工作，到台北才發現鑰匙忘記拔，由於是剛買一個月的新車，要價8萬多元的機車，深怕機車會被偷走，因此請警察協助。由於黃女停車時相當匆忙，也說不出詳細的停放位置，員警只好在上千輛機車的茫茫車海中依車牌尋找，所幸仍未被偷走。

黃女當晚8點多回到台中，在友人陪同下到三和派出所來領車，警方在經過身分確認後，便將鑰匙與機車歸還車主，黃女表示這輛機車是她的寶貝，相當感謝警方的幫忙。

警方呼籲，常有車主因為粗心、趕時間而忘記拔車鑰匙，讓有心竊車的人有機可趁，除了造成自身財物的損失，也可能被用來作為犯案工具，後果不堪設想，另外也常遇到忘記車子停在哪，而以為車子被偷的民眾，建議停車完可以以手機拍照記錄位置，以防類似情形發生。