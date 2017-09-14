17歲少年經營賭場 高中生一夜輸百萬

2017-09-14 14:29

〔記者楊政郡／台中報導〕17歲鄧姓少年105年3月在豐原區經營撲克牌「四支刀」賭場，陳姓高中生一晚輸了109萬元，鄧男多次討債未果，竟在陳宅前聚會烤肉順便要債，聚集近20人大聲喧嘩民眾報警才散去，鄧男又四處張貼印有陳母和少年照片及標語「疑似與刑警通姦」等傳單，台中地檢依賭博、加重誹謗、妨害自由罪，將曾姓金主等7人起訴，鄧男移送少年法庭。

起訴書指出，男子曾富聲支借鄧姓少年50萬元，在去年3月經營主持「四支刀」賭場，輸贏每1萬元可抽頭300元，曾男指示張家豪前往協助，鄧姓少年則另找一群年輕人到場打雜協助。

105年3月18日賭場開張至19日凌晨，鄧姓少年已抽佣30萬元（鄧男供稱沒拿到錢），其中陳姓高中生輸了109萬元，當場簽下本票才離去。鄧男多次向陳姓高中生和陳母討債未果，同年6月間乾脆到陳男住處門口「烤肉」，「烤肉」是幌子，在此守候債務人，給債務人壓力是實，召集了近20人在場大聲嘩喧，警方據報前往了解才成鳥獸散。

去年7月鄧男又四處張貼傳單，上頭印有陳男與母親的照片及「欠錢不還，疑似與刑警通姦，刑警出面強拗百姓債務」等標語，陳男和陳母提告。

警方查獲曾富聲及在賭場打雜的張家豪、羅智彥、邱凱勝，謝讚濱協助散佈上述傳單。另檢警調查羅智彥意外查出，羅在103年與洪提勇、劉子敬、邱凱勝，押走另名陳男暴力討債，陳父出面還款才救回陳男。

全案依賭博、加重誹謗、妨害自由等罪，起訴曾富聲等7人，鄧姓少年移送少年法庭。