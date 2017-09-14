「分期設定」老梗詐近千萬 受害者多妙齡女

2017-09-14 14:01

〔記者王駿杰／新竹報導〕有詐欺前科的張姓男子整天不務正業愛做發財夢，他加入中國地區電信詐欺集團，擔任台灣地區詐欺提款車手頭，並招攬林姓、邱姓友人，林男負責收購人頭帳戶，邱男則依指示提款，向民眾詐財，新竹警方蒐證3個月上週兵分多路將3人逮捕，清查發現受害者多達49人，其中多為20至30歲的妙齡女。

警方調查，26歲張男曾當過詐欺車手，他不務正業，意圖牟取不法利益，夥同中國地區綽號「七星、月亮、江大通」等男子共組電信詐欺集團，由他擔任車手頭，領導車手邱男，林男則負責收購人頭帳戶，或以應徵工作、代辦貨款等名義誘騙民眾交付銀行帳戶存摺與提款卡。

警方指出，該詐騙集團設於中國，以網路購物設定分期付款，需至ATM操作等老梗，向台灣民眾詐財，隨後再以通訊軟體聯繫張男，由他調派車手提款，行騙範圍遍布全台。

警方表示，張男為躲避警方查緝，要求提款的邱男皆以步行前往各金融機構與賣場ATM，提領詐來的款項，之後可從中抽取1至2%利潤。

新竹市警一分局偵查隊掌握情資，經3個月蒐證、跟監，上週五見時機成熟，兵分3路前往張、邱、林3人位於桃園、雲林的住處，將其逮捕，初估不法所得高達近千萬元，訊後依詐欺罪嫌送辦。

另外，警方清查，發現去年至今已有49名受害者，其中不乏20至30歲的妙齡女性，她們皆表示，因網路購物害怕金額出錯，才會誤信詐騙集團騙術，最後損失的金額反而更多。

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