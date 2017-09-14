雨刷沒換說有換 空勤總隊直升機維修包商3人緩起訴

2017-09-14 13:40

〔記者黃建華／高雄報導〕內政部空勤總隊104年間，將10架海豚直升機的檢修工作發包委外，未料承攬檢修的包商雨刷沒有庫存用料，竟在其中2架海豚直升機的雨刷屆期需更換時，認雨刷還堪用，將雨刷更換欄位註記「待料」，予以刪除，經空勤總隊發現函請調查局高雄市調處偵辦，高雄地檢署偵結，認為涉案包商蔣姓經理、許姓、李姓飛機維修工程師經此教訓，應無再犯之虞，3人均緩起訴，需各向公庫繳交3萬元。

檢方緩起訴指出，承攬內政部空勤總隊「104年ASA-系列直升機機隊管理暨委商維修案」勞務採購的某包商，負責10架海豚式直升機的檢修工作，檢修工作包括故障排除、定期檢修、料件更換等。

未料，該公司蔣姓經理、許姓、李姓維修工程師等人明知NA-106與NA-104等2架直升機的雨刷需於104年5月6日與20日進行雨刷片使用一年屆期需更換時，因該公司庫存雨刷用料沒了，見2架直升機雨刷片還堪用，竟分別在雨刷更換欄註記「待料」，予以刪除，以及偽填「作業完畢」，致不知情的品管人員簽結。案經空勤總隊驗收時發現，函請調查局高雄市調處將蔣嫌等3人依偽造文書罪嫌送辦。

蔣嫌等3人在檢方偵查時坦承犯行，深表悔悟，檢方認為3人應無再犯之虞，諭知3人緩起訴，需各向公庫繳交3萬元。