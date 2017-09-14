少年亮電擊棒扮老大 被逮辯稱只是炫耀

2017-09-14 13:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市沈姓高一生下課後不回家，找來8名男女同伴，在三峽區公園兒童亮出電擊棒把玩，發出滋滋的電流聲響，帶幼兒到公園玩耍的家長嚇得帶幼兒走避，並拍下影像PO上臉書，三峽警分局三峽派出所獲報，警網5分鐘內到場約制；但耍帥扮老大的沈姓少年卻改口，只是炫耀啦，警方帶回9人，全案依違犯社會秩序維護法裁罰沈姓少年。

「光明路39巷的公園有學生聚眾持有電擊棒，請路過的民眾多加注意」；新北市三峽區一群學生13日下午5時許，聚集三峽區光明街公園，16歲沈姓少年掏出電擊棒，在同伴面前晃來晃去，電擊棒開啟後的聲響讓民眾懷疑學生鬧事，拍下PO上地方臉書社團；三峽所員警看見貼文，5分鐘趕到現場，將9名聚集學生帶回瞭解。

幾名家長說，他們帶小孩、孫子到公園溜滑梯，竟有不良少年亮出電擊棒，他們都很怕遭波及，趕緊走避並報警，還好警方很快趕到，不然還會有其它民眾受害。

警方說，這群學生下課後，約在光明街公園內聊天，沈姓少年見女同學在場，拿出手電筒型電擊棒炫耀，沒想到引起軒然大波；沈姓少年說，他在家裡拿到電擊棒，只是要跟朋友炫耀，沒有傷人意圖；警方通知9名學生家長帶回青少年，依社維法裁罰沈姓少年裁罰。

三峽所也上網向網友說明，該案為青少年聚集，已全數將9人帶回派出所，填寫勸導單後請家長到所領回少年，另無故持有電擊棒部分，雖沒發生傷人事故，警方仍依法扣留、嚴辦，請民眾放心。