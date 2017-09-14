差2公尺就進鬼門關 警方鳴笛攔救醉男

2017-09-14 13:33

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓男子住台中市大坑地區平時都沿東山路出入，日前喝到泥醉竟忘了東山路地下道已封閉正在施工竟酒後開車直闖，所幸就在距地下道入口2公尺處前被警方急鳴笛按喇叭攔下逃過一劫，結果酒測值嚴重超標當場癱軟，直到清醒被送辦時得知原委才頻向救命恩人警方道謝。

台中市第五警分局松安所副所長裘景智當晚帶班巡邏北屯路、東山路口，發現對向一部自小客夜間未開啟車燈且行車左右搖晃，裘員研判應是酒駕一路尾隨觀察伺機攔查時，該車竟一路開向已經封閉的東山路地下道工地完全沒有減速。

眼看著自小客一旦衝入後果不堪設想，警方見情況危急立即加速追上前與對方併排行駛，並急鳴警笛按喇叭示警，就在千鈞一髮之際，所幸最後在封閉地下道工地前的2公尺處前順利攔停。

此時53歲的黃姓駕駛滿臉通紅散發濃厚酒味，站立不穩且講話含糊不清已明顯接近泥醉程度，他精神渙散看著員警謊稱自己只喝2瓶啤酒，還苦苦哀求不要酒測，但警方不為所動依規定實施流程，結果酒測試值竟高達1.66毫克，正準備訓斥黃男簡直拿自己及其他用路人性命開玩笑時，黃男突然癱軟倒地。

警方隨即將他扶起帶回警所，無業黃男直到較為清醒得知原委才嚇出一身冷汗，頻向警方道謝表示，住在大坑地區，平時主要沿東山路出入，當晚喝太多壓根忘了東山路地下道封閉施工，還好員警及時攔下，否則性命可能不保；警方則在訊後將全案依公共危險罪嫌送辦。

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