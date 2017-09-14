竹檢競拍 40年怪手、扁柏觀音像搶眼

新竹地檢署進行查扣物的拍賣會，將查扣的怪手以22.5萬元拍賣出去。（記者洪美秀攝）

2017-09-14 13:35

［記者洪美秀／新竹報導］新竹地檢署今天拍賣沒收及扣押相關物品，其中由檢察官許大偉偵辦破壞水土保持及竊佔國土案件所查扣的怪手也在拍賣清單中，原本1輛40年歷史的怪手經鑑價底標為35萬元，兩次降價後競拍，由來自宜蘭的林先生以22.5萬元拍得，他說想標回去整理菜園之用。

此次地檢署競拍的物品，還包括山老鼠竊得木頭已製成聚寶盆和觀音神像的木雕物品一批，以及3輛汽車和1台機車。其中原鑑價7萬元的扁柏觀音像，因造型維妙維肖，最後以8萬6000元高於鑑價底標競拍出去。

地檢署主任檢察官林鳳師說，這幾年地檢署發現有業者為開發露營休閒用途，進入新竹縣山區違法開發，造成水土流失，影響居民安全，因此由檢察官許大偉邀請新竹縣政府農業處、原住民族行政處及新竹縣警察局，成立國土保育聯繫平台，打擊破壞水土保持、竊佔國土的濫墾行為，其中怪手就是偵辦此案所查扣的犯罪工具。

拍賣現場由許大偉擔任拍賣官，原本鑑價底標為35萬元，不過經多次喊價都無人競拍，第一次降價打8折，以28萬元再競拍依然無人競拍，最後第二次降價從20萬元起拍，經過幾次的競拍，最後競拍價格為22.5萬元。

來自宜蘭縣的林先生說，他帶了50萬元現金在身上，得知新竹地檢署舉辦拍賣會，一早就從宜蘭趕來，雖然競拍的怪手已40年，但看起來還算堪用，因為宜蘭有農地及菜園要整地，將會載回宜蘭。他說，繳競拍款項及鑑價費和托運費，加起來約25萬元，以這樣價格買到1台怪手，還能接受。