新光公主被跟監求償6000萬 再度被要求做精神鑑定

新光公主吳欣盈（圖）不滿被跟監求償6000萬，卻遭被告劉宗欣要求做精神鑑定。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-14 13:14

〔記者溫于德／台北報導〕新光金控公主吳欣盈，不滿律師劉宗欣指揮徵信社在個人座車裝設GPS衛星定位追蹤器並行跟監，已侵害隱私權與個資，提告求償6000萬。吳稍早未就此院出庭，而是透過律師表達引用歷次開庭陳述或書狀；但劉的律師仍強悍地請求法官准許以新光醫院外醫院對吳作精神鑑定，並重申原本加裝GPS用意在於掌握吸毒司機行蹤，而吳坐於車內當然入境。審判長庭末諭知全案辯論終結，下月31日宣判。

劉宗欣委請律師指出，原告日前開庭所出具診斷證明，無法證明其有精神問題原因有二；一是開立證名醫院為新光集團旗下之新光醫院，相關資料不具證據性，二是開立證明醫師屬家醫科，而該醫師雖可做「概括性建議」，一旦就醫仍須找專業精神科醫師就診；且吳即便有精神問題，也無法排除兩原因所致，一為「她與新光集團內人員意見相左」，或夫妻失和所致，不解吳怎會將責任怪罪劉。

律師因而強烈請求審判長准予再找新光醫院以外之精神科為吳做精神鑑定，若真要判賠，也屬重要參酌條件之一。

律師也說，會於車內加裝GPS起因是司機有吸毒前科與出勤不正常情況，才委託徵信社對司機監控，而雙方所簽合約也已明確載名用意在於「保護吳欣盈」，且根據全部畫面可知「有40%均是對司機拍攝、不是吳欣盈」，加上該車是林知延家族所有，自然可加裝並跟監；因而主張未侵害吳的權利，請求駁回原告訴訟。

法官聽畢陳述後雖暫定全案下月31日宣判，但由於本案卷證過多，加上若有案情待釐清，仍可能再度開庭。