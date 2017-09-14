生死一瞬間！ 醉男見不到兒 企圖引爆瓦斯同歸於盡

2017-09-14 13:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕常喝酒且揮拳把妻兒打跑的台中市顏姓男子，見不到被安置的兒子，酒後持水果刀威脅要自戕，更恐怖的是，他還抱瓦斯桶揚言要同歸於盡，台中市警察局第三分局東區分駐所員警與顏男對峙1個半小時，期間並打開瓦斯桶氣閥，現場飄滿瓦斯味，員警趁顏男開門之際，涉險衝入屋內壓制他，並以強力水柱灌入屋內避免氣爆，成功化解一場公共安全危機。

東區分駐所接獲報案，顏男酒醉常對妻子暴力相向，妻子於9日忍無日可忍，帶著3歲兒子到派出所報案，經社工評估後，當晚接受社會局安置，顏男返家見不到妻兒，借酒澆愁卻是愁上加愁，數小時後，10日凌晨他喝得醉醺醺，開始有「抓狂」行為。

顏男見員警到場，他說，「社會局帶走我兒子沒關係，但我一定要看我兒子，不讓我看，我就死給你們看，不信就試試看」，隨後返回屋內拿水果刀抵住自己脖子，員警苦口婆心勸說，並通知台中市消防局派人支援應變，顏男情緒很激動，聽不進警消勸告，也不願與社工通話，更拒絕到派出所由員警協助與兒子見面，他還變本加厲，撂下一句：「你們準備收屍吧！」，隨後返回屋內反鎖大門，不肯再與警消對話。

東區分駐所所長林愷庭於現場掌控情勢，他先聯絡社工，請顏男的妻兒到派出所安排視訊通話，另外，又找來顏母跟東英里里長林文仲溫情喊話，顏男仍不肯開門，更說：「你先帶我兒子來，不然等一下（瓦斯）就爆了，這個20公斤的（瓦斯桶）我已經推出來外面，我見一面，就甘願了」，警消見情勢危急，早已做好破門準備。

就在警方準備攻入時，聽見顏男扭開氣閥，瓦斯氣體噴洩的嘶嘶巨大聲響，警方認為事不宜遲，迅速破門而入，拉出顏男壓制在地，消防員則以強力水柱灌入屋內，避免瓦斯氣爆，終於成功結束這場自殺鬧劇，化解一場氣爆危機，顏男則依據公共危險罪嫌移送法辦。

警方說，想見兒子雖是天下父母心，卻弄巧成拙，讓自己陷入更不利的處境，回想起當時的驚險情勢，員警心有餘悸地說，瓦斯噴發的聲音很震撼，差點就看不到自己的同事與家人了，堪稱是生死一瞬間。

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