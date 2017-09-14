要跟朋友吃宵夜 撞上違規迴轉小黃受困不治

2017-09-14 12:53

〔記者吳仁捷／新北報導〕計程車司機吳文枝今天凌晨駕駛計程車在新北市板橋中山路違規迴轉，21歲江姓騎士見狀鳴按喇叭，閃避不及撞上，受困計程車底，消、警救援他脫困後送醫仍不治；肇事計程車司機說，當時他走錯路，看到後方沒車燈才迴轉，機車突然就撞上，騎士友人說，當時正要去吃宵夜，對於發生憾事也很難過。

警方調查，這起車禍發生在今天凌晨0時31分許，65歲吳姓司機駕駛小黃行駛板橋區中山路二段238號前，他原停在外側車道，打警示燈緩緩往台北市方向迴轉，但他違規跨越雙黃線時，21歲江姓男子騎機車從後方接近，江男見計程車違規迴轉，鳴按喇叭示警，但計程車仍沒停下，江男騎機車直撞上小黃左側前車門後，猛烈撞擊連擋風玻璃都撞破，江男撞擊後卡入車底，奄奄一息。

消防單位到場，發現江男卡入計程車車底，連忙撐起車體，救出江男，但他頭部、身上多處受創，救出時失去生命徵象，急救到凌晨2時25分不治。

警方對吳嫌、江男酒測，雙方都沒酒精反應；吳姓計程車司機說，當時他從北投到板橋載客，路況不熟在板橋中山路二段找路，違規迴轉時與車速不慢的江男發生車禍；江男友人說，江男目前仍在找工作，當時是從中和到板橋吃宵夜，質疑計程車司機違規迴轉害命。

警方調查，吳姓計程車司機隸屬台灣大車隊，違規迴轉釀成車禍，直行的江姓男子擁有優先路權，至於是否車速過快，仍待進一步調查，釐清肇因。