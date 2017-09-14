露營車改裝救災指揮車 全國唯2在桃園

2017-09-14 12:58

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市消防局獲贈2輛救災指揮車，由桃園市不動產開發商業同業公會捐贈，特別的是，這2輛車由露營車直接改裝，每輛造價210萬元，車上另搭配平板電腦、空拍機等設備，在救災現場肩負前進指揮所功能，指揮官可掌握災難現場即時狀況，胡英達表示，過去前進指揮所需人力搭設帳棚、配帶2到3部發電機，這輛特製的指揮車可以完全改善這些不便。

捐贈儀式由桃園市不動產開發商業同業公會理事長邱志揚代表捐贈，桃園市長鄭文燦、消防局長胡英達代表受贈，鄭文燦表示，這4年桃園市更新了約100輛各式消防車，但對照桃園的人口成長、城市發展仍顯不足，感謝桃園市不動產商業同業公會的捐贈，以露營車改裝的救災指揮車，進到救災現場可直接開展帳篷、提供電源，讓救災人員以最快速度作業，加上可隨時移動的機動性，除提供完善的指揮空間，也加強後勤指揮效力。

消防局表示，這2輛救災指揮車是全國唯二由露營車改裝，上方車頂可升起成為小型休憩空間，底部可承載200公斤重量，座椅也可翻轉或180度躺平，如果面臨長時間、馬拉松式的災害搶救，可提供後勤人員暫時休息、補眠的空間，車上搭配220V的電，只要有油就能有電。

消防局表示，今年1月桃園市中壢區發生泰豐輪胎大火，因廠區佔地廣闊、救災指揮所必須隨時轉移陣地，讓指揮官迅速控制火勢波及範圍，類似災害凸顯前進指揮所機動性的重要，新配發的救災指揮車可在最短時間內轉移陣地，這2輛車將配置在桃園市北區第一大隊及南區第二大隊使用。