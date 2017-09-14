疑昔日枕邊人有小王 莽男竟持菜刀殺前妻

2017-09-14 12:51

〔記者吳昇儒／基隆報導〕23歲張姓男子父母離異後，就跟著周姓母親同住，經常聽父親抱怨母親言語，昨日晚間6時許，約雙親到基隆的共同友人家對談，想解開心結。未料，張父懷疑前妻結交新男友，暴怒大喊「妳一直在說謊，我要讓妳死」，跑進廁所拿出預藏的菜刀刺殺前妻。張男見父親暴走，立即將他壓制報警處理。警訊後，依殺人未遂等罪將張父移送法辦。

昔日佳偶變怨偶！警方初步調查，傷人的張父與周姓前妻結縭20多年，共同育有一子，前些日子兩人因個性不合協議離婚，但張父認為本來個性乖巧的前妻，怎麼會在一夕之間性情大變，頻頻向兒子表示，他的母親被人下蠱或受人控制，還懷疑她有結交新男友。張男想修補雙親之間的感情，便提議兩人約在父親當兵時的同袍家中對談，沒想到卻發生憾事。

張男向警方表示，父母講沒幾句話，父親就站起來，跑到廁所內，沒有聽到他小便的聲音，感覺很奇怪，結果他就拿刀往母親的右側腹部刺入。母親因感到疼痛，身體反射性地向前逃，不慎撞上桌上的熱水壺，導致左側大腿二度燙傷；自己立刻和屋主一起將父親壓制在牆上並奪刀，叫母親快逃，結果她逃出去時，又跌到水溝又造成膝蓋受傷。

54歲張父則向警方指出，自己本來有一個美好的家庭，一棟千萬房屋還有兩部車，兒子當設計師每個月20幾萬的收入，沒想到突然前妻突然說要離婚，整個生活都被打亂了，一定是46歲的前妻去討客兄，外面有男人。

醫護人員初步檢視周婦的傷口，約有深4公分的刀傷，手術後生命徵象穩定，並無大礙。

警方發現張父曾因罹患躁鬱症就醫紀錄，還宣稱自己吃了藥之後，甚麼事情都忘記了。訊後依殺人未遂、恐嚇、家庭暴力防治法等罪移送法辦。