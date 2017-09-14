頻偷東海生機車置物箱 專心看電影不知警上門

2017-09-14 12:36

〔記者許國楨／台中報導〕有詐欺、竊盜前科的無業林姓男子專挑台中東海大學外的學生機車停放區，撬開置物箱行竊財物，兩度得手共8千多元，但林嫌居無定所造成警方偵辦一度陷入膠著，前天終於鎖定行蹤趕往網咖查緝時，林嫌因看電影「戰狼2」太專心，連警方在旁都渾然不知，就這樣當場就逮送辦。

鄭姓、林姓大學生報案表示，放在機車置物箱內的錢包等財物遭竊，分別在7月17日、31日損失2100元、6000元，市警六分局協和派出所獲報過濾相關路口監視器，發現是37歲的林姓慣竊針對東海大學外的學生機車停放區，沿路察看後鎖定老舊機車撬開置物箱翻找值錢物品下手行竊。

只是無業林嫌居無定所造成偵辦一度陷入膠著，但警方鍥而不捨追查，終於鎖定林嫌經常落腳龍井區的一家網咖內前天持拘票趕往查緝，當時林嫌還正在觀看中國電影「戰狼2」，因為看得太專心，竟然連警方已找上門且就站在一旁都渾然不知。

當場就逮的林嫌向警方說，平常最大的嗜好就是看電影，最近得知該部電影在中國票房破50億人民幣，且已成為第一個非好萊塢製作且進入全球總票房前100行列的電影，但台灣好像沒有片商引進，禁不住好奇才會跑到網咖先睹為快，沒想到看的太入神才會當場被逮。

警方則在訊後將全案依竊盜罪嫌送辦，同時呼籲民眾貴重物品勿放置機車置物箱內，以免遭有心人士有機可乘。