毒販利用「慈濟功德會」包裝毒品闖關 航警查獲6公斤大麻

2017-09-14 12:41

〔記者姚介修/桃園機場報導〕海關及航警局共同查獲利用「慈濟功德會」物品夾藏大麻毒品闖關案件，這次查獲2級毒品大麻共6225公克，並循線在花蓮逮捕巫姓貨主，經查被逮捕巫姓嫌犯，還是曾經對電視上許姓名嘴潑油漆主嫌。

海關與航警局是於9月12日在華儲快遞貨物進口專區查獲2件以「環保毯及圍巾」等名義申報由美國舊金山進口之貨物，經X光檢查發現顯示異常於是開箱檢查發現，兩大箱紙箱裏面各有3箱，每箱的底部是塞滿毛毯圍巾，中間就夾藏重量約1千公克的大麻磚塊，所有毛毯、圍巾上都有慈濟功德會徽章，然後再用幾本有英文「Tzu Chi」的雜誌掩蓋，每個小箱外還刻意寫上「王師兄」、「金師兄」字樣，以為可以規避檢查。

警方調查，巫嫌利用與花蓮監獄旁自助餐業者熟識，以餐廳作為收貨地點，多次交代不知情的快餐店老闆幫忙收貨，不知其行蹤早被警方監控，犯嫌辯稱他因剛好要至花蓮監獄探監，順便幫朋友代領該批貨物。

警方調查時也發現，巫嫌2014年8月時因為看不慣許姓電視名嘴在電視上批評他已經被槍殺的大哥是菜鳥，埋伏對許姓名嘴潑漆，當年還引起軒然大波，警方說，上次的案子可以易科罰金，這次要關久了，全案於經偵訊後依違反毒品危害防制條例移請桃園地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音