警破阿嬤販毒集團 3姐妹共173歲、大姐還拄柺杖

最年長的慈姊59歲，因行動不便拄著柺杖，有如台版女「跛豪」。（記者黃建華翻攝）

2017-09-14 12:29

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市刑大偵八隊今宣布瓦解外號「慈姊」、「麗姊」、「蓮姊」的陳姓3姊妹歐巴桑販毒集團，3姊妹年近60歲卻沉溺毒海，並共組販毒集團，昨遭警方收網逮捕，起獲分裝好的安毒、海洛英共33包。警方私下說，3姊妹都是吸毒十多年入不敷出，才鋌而走險販毒，其中最年輕的56歲「蓮姊」已當阿嬤，最大的「慈姊」還拄著柺杖跛行，有如香港大毒梟「跛豪」般，讓警方都搖頭。

高市刑大偵八隊隊長吳政誼指出，該隊24分隊查獲多起毒品案，發現毒品來源都來自外號「慈姊」（59歲）、「麗姊」（58歲）、「蓮姊」（56歲）的陳姓三姊妹，立刻組成專案鎖定3人跟監蒐證，發現陳姓3姊妹本身均染毒癮十多年，長年施用毒品海洛因及安非他命，進而在今年5月起共組販毒集團牟取不法利益。

警方調查，陳姓3姊妹平日活動於前鎮區、三民區及仁武區一帶，販賣海洛因及安非他命毒品給不特定民眾吸食，其中慈姊因先天行動不便，還拄著拐杖，行動有如香港電影毒梟「跛豪」一般，讓警方印象深刻。

警方報請高雄地檢署（海股）檢察官余彬誠指揮偵辦，專案小組偵辦期間發現，陳姓姊妹3位「歐巴桑」年齡藥頭，涉嫌以每小包500元、大包1000-2000元不等方式，販賣第一級毒品海洛因或第二級毒品安非他命給不特定毒蟲牟利，嚴重危害治安。

檢警9月13日兵分多路收網逮捕陳姓3姊妹，並查獲郭姓、張姓2名購毒的「藥腳」，共查獲一級海洛因毒品25小包（毛重22公克）、二級安非他命毒品8包（毛重12公克）、磅秤、毒品吸食器、販毒聯絡使用行動電話3支、注射針筒等證物，全案依違反毒品危害防制條例，將陳姓3姊妹移送高雄地檢署偵辦，成功瓦解這個3姊妹歐巴桑販毒集團。

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