自稱「關公乾女兒」詐百萬 婦遭正牌關公打臉

2017-09-14 11:33

〔記者謝君臨／台北報導〕在醫院擔任志工的50多歲彭姓婦人，2年前向一名美髮師自稱是「關公的乾女兒」，只要由她指引，髮廊即可業績長紅，月入逾30萬元，美髮師信以為真，陸續遭騙百萬元，但每月收入都不到10萬元，直到父母察覺異狀，帶女兒到關聖帝君廟擲筊，才確認受騙；台北地檢署調查後，依詐欺罪起訴彭女。

檢方調查，30多歲的美髮師透過胞姊介紹認識彭婦，彭婦宣稱自己能通靈，是「關公的乾女兒」，只要美髮師每天以電話或面談方式，向她回報工作狀況，關公就能保佑她月入逾30萬元，但需按時收取諮詢費，電話諮詢每小時1000元，面對對諮詢每小時2000元；其中美髮師胞姊也給了彭婦逾百萬元。

104年間，美髮師自行創業，幾乎每天都向彭婦回報工作狀況，甚至還拍下當天的穿著打扮傳給彭婦，彭婦則會「指點」當天最合適的衣著顏色與造型，並要美髮師燒香拜拜，虔誠向關公許願；有次彭婦還宣稱「看到妳死去的祖母」，讓美髮師對彭婦「通靈」的能力更加深信不疑。

此外，彭婦另指示美髮師，如果她做壞事，或是不按時回報工作狀況，關公就會懲罰她，但隨著時間流逝，髮廊每月收入都不到10萬元，讓美髮師備感壓力，又擔心不認真工作會被關公懲罰，只好向父母訴苦。

美髮師的父母一聽，直覺女兒遇上「神棍」，苦口婆心勸女兒回頭是岸，美髮師原不相信，家人只好帶她到關聖帝君廟擲筊，果不其然，「正牌關公」立即指點美髮師受騙上當，她才恍然大悟，報警控告彭婦詐欺，不過美髮師胞姊卻仍對彭婦深信不疑，不願相信自己與胞妹受騙。

檢察官傳喚彭婦出庭，她承認有替人「諮詢」，且收的錢都是改名、算命的諮詢費用，否認自稱是「關公的乾女兒」，強調自己並未以宗教話術詐騙美髮師，但檢察官勘驗彭婦與美髮師之間LINE的對話紀錄，發現彭婦不斷以「關公爺爺」名義「指點」美髮師，認定彭婦確涉詐欺犯行，將她起訴。