泰女來台旅遊卻搞一房一鳳 每天10男客上門

泰女來台搞一房一鳳賣淫。（記者楊政郡翻攝）

2017-09-14 11:06

［記者楊政郡／台中報導］泰女來台旅遊卻不見出門，每天「男訪客」近10人，一定在搞鬼！

台中市政府一分局民權所凌晨到該飯店搜索，當場查獲2對已完成性交易男女，陸續又在另家行旅查獲2名來台賣淫泰女，訊後依社違法裁處4女2男，泰女則解送移民署準備遣返，而涉嫌擔任馬伕的許男及蔡女，依妨害風化罪移請地檢署偵辦。

警方指出，轄區某飯店、行旅住進外籍女子卻不見女子外出旅遊，每天都待在房內，還有人三餐送便當，更奇怪是陸續有「男訪客」來訪，警方研判一定在搞鬼，暗中埋伏、蒐證，還有一天近10名男子來訪，凌晨認為時機成熟，逮捕負責送便當，還送「男訪客」過來的許男（27歲）及其蔡姓女友。

許嫌起初辯稱不認識泰女，可是4名泰女供稱前一天賣淫所得都被許嫌收走後，才坦承犯行。

警方調查，許男負責接送以旅遊名義來台的泰女，安排他們入住飯店，還幫他們準備必需品，每餐送便當，集團接獲男客後，許男則帶男客以訪客身分進入泰女房間性交易。為了掩人耳目，許男每次到飯店都找蔡女隨行。

阮姓泰女（23歲）供稱，是學姊告知台灣短期兼職管道。來台後性交易收費2700至2800元，她們可分到1300元，不過這幾天每天收入都先交給許男保管，她們一毛錢也沒拿到。許嫌則供稱，他是每天2000元受雇，負責接送、補貨及收款，收到的錢全都繳回去了，警方將擴大追查幕後賣淫集團。