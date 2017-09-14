恐怖情人！不想分手 狂砍小女友5刀

台中一名吳姓女子，今天凌晨遭前男友持西瓜埋伏狂砍5刀，消防人員緊急以擔架送醫急救。（記者陳建志翻攝）

2017-09-14 10:45

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平今天凌晨驚傳情殺案！一名黃姓男子（21歲），近日和交往1年多的吳姓女友（17歲）分手，黃男昨晚以視訊聯絡吳女希望挽回這段感情，但吳女拒絕，言談中還發生口角，黃男懷恨在心，今天凌晨5點多預先持西瓜刀，趁吳女騎車上班時，狂砍吳女左肩、手臂、大、小腿共5刀，所幸一名司機發現上前攔阻、扭打，黃男才騎車逃逸，途中碰上太平分局路檢點，主動持刀投案，吳女目前送醫治療中無生命危險，行兇的黃男因情緒不穩，警方仍在偵訊釐清行兇動機和犯案經過。

警方調查發現，行兇的黃男目前從事抓漏工作，17歲未成年的吳姓前女友晚上尚在高中進修部就讀，白天則在游泳池櫃臺工作，兩人交往1年多，約半個月前吳女提議分手，昨晚黃男和朋友聚餐時，主動以手機視訊聯絡，希望吳女回心轉意，但吳女拒絕，言談中兩人還發生口角。

黃男不爽懷很在心，知道吳女清晨5點多就要出門到游泳池上班，今天凌晨預先準備西瓜刀在吳女太平新福路住處外守候，見吳女騎車出門立刻持西瓜刀上前狂砍，造成吳女左肩、左手臂、左大腿、左小腿等處共中5刀，現場血跡斑斑。

所幸一名上早班的司機發現，見義勇為上前攔阻，並和黃男扭打，黃男趕緊持刀騎車逃逸，沒想到才逃了沒多遠，剛好碰到太平分局新平派出所的路檢點，黃男自知難逃法網，主動上前持刀投案，警方目前正在偵訊釐清中。

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