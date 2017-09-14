男假冒同名同姓教授 愛情公寓2女遭詐財

2017-09-14 10:21

［記者楊政郡／台中報導］59歲林男已離婚，每月領取退休俸，竟假冒同名同姓高師大教授名義，在愛情公寓交友，偽造高師大服務證及名片取信女子，詐騙兩女買未上市股票，得款13萬5千元，兩女發現有異，林教授也被告知有人假冒其身分而報警，台中地院依偽造文書及詐欺罪判處林男7月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，男子林漢裕（59歲）育有2子已成年，已離婚，退休領有退休俸，與父親及子女同住，他卻異想天開，得知高師大有一名與他同名同姓教授，竟偽造3張高師大林教授的服務證及名片，在「i-Part愛情公寓」網站上公開交友，104年4、5月間陸續有2女子與他接觸。

104年7月間林男對郭女佯稱，他是賽席爾商擷發科技公司股東，其楊姓外甥是負責人，日後上櫃每張股票可達9萬元，透過他去買只要4萬5000元，機會難得，郭女上當匯款4萬5000元給他，就沒有下文。

同年8月林男又向李女以同樣謊言故事詐騙，李女也匯給他4萬5000元，但同年10月又詐騙李女，公司再度開放名額，且保證如果3年內拿不回來，會加計利息還給李女，李女再次上當，又給了現金4萬5000元。

但兩女買未上市股票，卻連股票也沒看到，發現有異報警處理，此時林教授本人也經友人告知，外面有人假冒他身分交友及詐騙，林教授報警處理，警方持搜索票至被告林男住所搜索，扣得服務證3張及名片1盒。

被告坦承犯行，自稱大學畢業，但一直未與被害人和解，不宜給予緩刑，依偽造文書及詐欺罪判7月徒刑。