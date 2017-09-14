獨家》怪槍！1顆子彈打3孔 跳彈打死酒店少爺

2017-09-14 00:04

〔記者王捷／台南報導〕13日凌晨3點多，台南市中西區酒店發生一件離奇槍擊命案，李姓嫌犯槍枝走火，開了一槍，屋內卻留下3個彈孔，還因為跳彈擊斃陳姓酒店少爺。李姓酒客帶槍投案後堅稱，與少爺沒有仇恨，是朋友酒醉後想看槍拉扯下，走火打到天花板跳彈才打中少爺；不過酒店業者透露，其中一彈孔可能早就存在。這1發子彈3個彈孔到底從哪裡出？哪裡入？將待今日警方取出彈頭比對才能解開謎底。

據了解，這間酒店在4年內易主3次，今年7月21日換名開幕，死者23歲的陳姓少爺原本是志願役軍人，去年因為交了女朋友，在軍中不方便見面，因此今年7月退伍，疑似覺得在酒店賺錢比較快，經過朋友介紹到酒店當少爺，也不敢讓家人知道，豈料工作不到1個月，竟慘死在流彈下。

13日凌晨3時許，警方接獲醫院通報，陳姓少爺的左肩膀有一處槍傷，子彈攪入心臟、沒有貫穿身體導致死亡，警方才循線找上酒店追查。

警方到場時，案發現場已清理乾淨、監視器線路也被拆下，找不到監視錄影畫面，案情陷入迷霧中，酒店業者對任何質問一律聲稱不知情，直到當天凌晨5時許李男帶槍投案，才讓案情稍微明朗。

34歲的李男是在地轎班集團的中堅份子，他沒找小弟出面頂罪，主動交出改造手槍與子彈，因此讓警方初步採信他的說詞。

李男供稱，與陳姓少爺沒有仇恨，當時喝酒後準備從VIP包廂離開，但是朋友在包廂門口開玩笑，堅持要看他身上的槍是真的還是假的，一推二拉之際槍枝走火，打到天花板，不巧跳彈打中少爺。

至於為何會有3個彈孔？李男堅稱，他只開了一槍，不曉得為何有3個彈孔，他當時喝醉，聽見槍擊後少爺摀胸蹣跚走到酒店的吧檯求助，得知事情鬧大了，立刻奪門而出，思考過後決定投案。

酒店業者透露，因為酒店換名重新開幕，沒有重新裝潢，懷疑其中一個彈孔可能是幾年前槍擊案留下的，是當時一名角頭在包廂開槍，也許是當時留下來的；警方初步相驗後，證實子彈是由上往下開，全案將往槍砲彈藥刀械管制條例、殺人罪嫌偵辦。