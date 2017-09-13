懷疑外遇掐死妻 自首但態度差 二審重判8年

2017-09-13 23:17

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市男子蔡秉勳懷疑王姓妻子外遇，105年7月在家討論離婚時爆發爭執，蔡推倒、坐壓妻子身上，緊掐妻子頸部長達兩分鐘窒息身亡，犯後向警方自首。一審判凶嫌6年刑期；但二審認蔡打傷妻子後就應收手，竟痛下殺機、掐死妻子，犯行重大、態度可議，且未與被害人家屬達成和解及賠償，改判8年徒刑。

蔡秉勳與王姓女子結婚後同住在台南市安南區，但兩人感情與生活屢生爭執，蔡懷疑妻子在外面有「小王」，105年7月24日下午4點許，回家與妻子在一樓客廳處討論離婚事宜，他質疑妻子為何與其他男子在一起？兩人爆發口角。

蔡男先出手毆打妻子頭部，王女伸手抵抗，接著兩人拉扯，拉扯中男方推倒女方，王女頭部撞到地上受傷，倒地後的王女仍出口大罵丈夫。

看到妻子破口大罵，蔡男竟心生殺機、整個人坐壓住王女的胸口、雙膝跪地，用雙手正面掐住妻子的頸部，雖然王女奮力掙扎，蔡男仍持續坐壓緊掐，時間長達兩分鐘，王女因呼吸道遭長時間壓迫，當場窒息身亡。蔡男察覺妻子已無呼吸心跳，在警方尚未發現之前主動打電話給市警三分局海南派出所自首表明「我殺人了」！

台南高分院法官表示，一審以凶嫌有幼子待扶養等事由判刑6年；但針對犯罪情節，蔡嫌已先毆打妻子成傷，本應收手，見妻子出口大罵，竟痛下殺意、壓掐妻子要害致死；犯後審理時否認殺人犯意，態度有可議之處，也未與受害者家屬達成和解賠償，因此改重判8年徒刑。此案還可上訴。