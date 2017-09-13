活活打死憨厚合夥人 男子今晚被聲押

2017-09-13 22:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市發生鷹架工程行合夥人反目成仇的兇殺案，這家設在平鎮區於101年2月成立的工程行，規模不大，但經營績效不錯，37歲老闆曾嘉明和40歲王姓合夥人認識約20年，當初王男好意邀曾嫌合夥，後來曾嫌結婚，王男熱心幫忙，未料，王男一路相挺，曾嫌經常仗勢欺人，如今還活活把人打死，被依殺人及湮滅證據罪移送桃園地檢署偵辦，檢方今晚已向桃園地院聲押曾嫌。

警方調查，曾嫌昨天下午在工程行內和王男發生口角，一時氣憤隨手拿起鐵棍朝王男頭部猛擊，王男被打倒在地流了一地的血沒有氣息，曾嫌見狀趕緊開車把人送壢新醫院急救，但怕自己犯行被察覺，把工程行內血跡擦拭乾淨後，昨晚8點前往楊梅警分局草湳派出所報案，聲稱王男在楊梅區益新三街所承包的工地意外墜樓送醫不治，但連篇謊話今天凌晨被警戳破。

與工程行長期有合作的人力派遣、衛浴裝潢業友人10餘人，得知王男死於兇殺案難以置信，更痛罵曾嫌「沒良心」、「忘恩負義」。

與兩人交情深厚的友人表示，王男出社會後就擔任鷹架工程的小包，因為創業資本小，101年初前才找曾嫌合夥，兩人也很勤奮，不論工地大小的案件都接，並親自上場搭鷹架，遇工地規模大，才會另請臨時工幫忙，一有賺到錢就會投資買料。

友人憤憤不平說，個性憨厚老實的王男對上脾氣暴躁的曾嫌從創業到結婚可是一路相挺，他們萬萬沒想到，合夥事業如果合不來就拆夥就好，未料，曾嫌經常欺負王男，昨天還把人「做掉」，對於曾嫌供稱因王男做事不合他的意才失手打死人，他們認為事情應該不是這麼單純，希望檢警進一步查明案情，還死者一個公道。