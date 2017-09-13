9/13 大福彩、大福獎均摃龜 今彩539頭獎2人中獎！

2017-09-13 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月13日）開獎的第106000073期大福彩頭獎、大福獎摃龜、第106000219期今彩539頭獎則有2人中獎。

第106000073期大福彩中獎號碼為：「09、18、20、27、30、34、38，特別號15」，頭獎摃龜；貳獎共3注獲得，每注可得25萬元；參獎共60注獲得，每注可得4000元；肆獎共1278注獲得，每注可得400元；普獎共9297注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎6注獲得，每注可得10萬元。

第106000219期今彩539中獎號碼為「11、28、30、31、39」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共177注獲得，每注可得2萬元；參獎共5671注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬8952注獲得，每注可獲得50元。

第106000219期39樂合彩中獎號碼為「11、28、30、31、39」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共124注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5907注中獎，每注可得1125元。

第106000219期3星彩中獎號碼為「107」，正彩共67注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000219期4星彩中獎號碼為「0120」，正彩共20注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」