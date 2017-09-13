恆春古城前露春光 C字褲裸男機車環島倡全裸合法

蔣誼劭全裸體驗沙灘車活動。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-09-13 22:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕月初從花蓮開始只穿C字褲裸體機車環島的「網路紅人」蔣誼劭，這幾天在恆春半島出沒，黝黑的身軀相當融入墾丁地區，但仍引起部分長輩要他「褲子穿起來」，他昨天在百年恆春古城前拍照，宣示全力推動「全裸合法化」，將與同好舉辦裸體遊行要求政府修法。

24歲的蔣誼劭一路上只穿C字褲裸體騎車，被許多民眾拍下PO網，也遭遇不少警察前來「關心」，但他從5日從花蓮經台東到恆春半島，仍受到多數民眾的鼓勵，他笑說「幾乎每3分鐘就有人要求合照，台灣人其實對全裸的接受蠻高的。」

蔣誼劭昨天在恆春古城周邊宣揚「全裸合法化」，黝黑精瘦模樣立刻吸引民眾注目，一名路過的女性民眾及恆春青工會長游家銘，立刻害羞的上前要求合照，游家銘說，非常佩服年輕人為宣揚理念裸身環島，特別提醒他注意晒傷並補充水份。

對於全裸上街收到的反應，蔣誼劭表示，多數民眾對於他爭取「全裸合法化」，贊成比率超過9成，不少還特地前來送水甚至冰品鼓勵，或許鄉村及墾丁海邊地區打赤膊的模樣常見，沿途前來關心的員警，也僅認為有礙觀瞻，沒有特別為難他，接下來將往高雄以北的都會區挺進，將考驗市區民眾的反應。

中學就曾穿丁字褲在街上滑直排輪的蔣誼劭說，他除在在教育機構從事教學工作，還擔任模特兒及肢體舞蹈藝術表演工作，家人都很尊重支持他的訴求及作法，本來只有訴求全裸及身體自主的想法，在家中或特殊場合全裸，直到在花蓮遇到志同道合朋友，認為自己應該協助推動「全裸合法化」，才展開全裸環島的宣揚計畫。

蔣誼劭表示，環島一圈回到花蓮後，將與全台支持「全裸合法化」的友人舉辦聚會，討論如何推動政府修法，並著手舉辦全台裸體嘉年華遊行，因為「我們認為人有全裸的權力，人有權利選擇自己要全裸還是著衣，這是人權，是基本人權．全裸沒傷害到別人，也沒侵犯別人的自由，這不是一件錯的事情，為甚麼不可以？」